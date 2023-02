Cinema, “Uomini di valle” al circolo Aurora di Ravenna

Questa sera al circolo Aurora di via Ghibuzza, ore 19.45, è in programma la proiezione del docufilm di Ugo Antonelli “Uomini di valle. I ravennati sono come i cefali, hanno bisogno di stare in acqua”.

Viaggiatore, naturalista, cineoperatore, Antonelli realizza da diversi anni documentari di viaggio e legati ad ambienti naturali, grazie ai quali ha vinto numerosi premi sia in Italia che all’estero: dai Surma dell’Etiopia, agli uomini giaguaro in Amazzonia, dagli ex tagliatori di teste in Borneo ai Chukci e gli Inuit di quando l’Unione Sovietica ancora non era dissolta.

Fondatore nel 1970 di Tvm, società di servizi che documentava eventi anche di cronaca e forniva le immagini a televisioni locali e regionali, nel 2006 ha vinto il Premio Guidarello per il giornalismo d’autore Romagna sezione audiovisivi.

“Uomini di valle”, realizzato all’Isola degli Spinaroni, documenta il variegato mondo dei frequentatori della valle: pescatori, cacciatori, fotografi, sportivi ma anche narratori e testimoni di un’epoca e di un mondo che forse non ci sono più. Il documentario è stato presentato in anteprima lo scorso marzo a Castiglione di Ravenna, paese natale di Antonelli.

La serata si aprirà alle 19.45 con la proiezione del docufilm, per proseguire con una cena realizzata con i prodotti delle nostre valli.

Ingresso riservato ai soci del Circolo Aics.

Info: 0544 262989 327 2061248