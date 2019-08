BRISIGHELLA. Ciclista 70enne ferito stamane in un incidente avvenuto sulla Brisighellese. Verso le 10,30, per cause in corso di accertamento, l’uomo è finito contro una vettura cadendo a terra. Soccorso dall’elimedica del 118, il ciclista è stato portato all’ospedale.

