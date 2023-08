Ciclismo su pista, Jolanda Sambi sul podio tricolore

Seconda giornata di gare e prima medaglia romagnola ai campionati Italiani giovanili su pista al velodromo “Glauco Servadei” di Forlì. A conquistarla è stata la ravennate Jolanda Sambi (Calderara) che si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella prova Omnium della categoria Esordienti, in una gara piena di emozioni e colpi di scena.

L’Omnium è la gara delle gare, con la classifica finale che viene formata dalla somma dei punti raccolti in diverse discipline (Scratch, Tempo, Eliminazione e Corsa a Punti). La Sambi ha conquistato il bronzo proprio con l’ultima volata della Corsa a Punti, con un terzo posto allo sprint che ha garantito il sorpasso sulla veneta Matilde Carretta. La classifica finale ha visto il successo della friulana Elena D’Agnese con 124 punti), davanti all’altra friulana Ambra Savorgnani (113), Jolanda Sambi (107) e Matilde Carretta (106).

L’altra ravennate Asia Vanuzzo (Bicifestival) ha concluso la prova in 5ª posizione, con il sogno della medaglia che è svanito nel corso dell’ultima prova.

Tra gli uomini Esordienti, l’Omnium ha visto la vittoria della Lombardia con Lorenzo Milani che ha preceduto i veneti Giovanni Pasin e Lorenzo Ceccarello. La serata di mercoledì ha visto anche le gare della Velocità Esordienti con il tricolore che è stato vestito dai lombardi Cesare Castellani e Greta Bordin.

Per la categoria Allievi si sono disputate le finali del Keirin e, anche in questo caso, gli atleti romagnoli sono arrivati ben distanti dalle posizioni che contano. La prova Allievi maschile è stata vinta da Tommaso Marchi (Veneto), davanti a Francesco Matteoli (Toscana) e Thomas Melotto (Veneto). Tra le donne successo per Rebecca Fiscarelli (Piemonte), argento per Siria Trevisan (Veneto) e bronzo per Matilde Cenci (Veneto) con 7° posto per la ravennate Emma Vanuzzo (Bicifestival). Il sipario sui campionati italiani giovanili in Romagna si chiuderà oggi con l’ultima giornata di gare e le ultime medaglie assegnate sul velodromo forlivese.