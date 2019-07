Chiusa la zona di Milano Marittima più colpita dalla tromba d'aria

CERVIA. Dopo la devastazione provocata dalla tromba d’aria, per fini precauzionali e per consentire il veloce ripristino degli alberi caduti, è stata chiusa l’area di Milano Marittima più colpita; vietato l'accesso a persone e mezzi come previsto da un’ordinanza emessa dal sindaco di Cervia Massimo Medri dettata appunto dalla "gravità dell'evento attualmente in atto che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità". Il divieto di accesso riguarda anche del Parco Naturale di Cervia Pineta di Cervia e Milano Marittima.

Nel frattempo è iniziata la conta dei danni. Il Comune ricorda che “i proprietari delle abitazioni danneggiate dal crollo di alberi devono, nel caso di piante private, provvedere alla loro rimozione e alla verifica strutturale dell'immobile chiamando un tecnico competente prima di entrare in casa.

Se invece gli alberi sono di proprietà pubblica, i cittadini devono segnalare il danno al Comando di Polizia locale, non entrare nell'abitazione e seguire le indicazioni suggerite per telefono, controllare lo stato delle reti e segnalare eventuali criticità”.