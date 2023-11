Tour de France in partenza da Cesenatico. Il Comune riunisce comitati e associazioni. Il sindaco: “Promozione senza precedenti”

L’Italia, l’Emilia-Romagna e anche Cesenatico si stanno cominciando a preparare allo storico arrivo del Tour de France con la Grand Depart 2024 che si terrà per la prima volta nella storia nel nostro paese. Il lavoro della macchina organizzativa è già partito da tempo con tavoli tecnici, sopralluoghi e incontri che hanno coinvolto gli uomini del Tour e l’Amministrazione di Cesenatico supportata dai tecnici comunali: dall’individuazione dell’area per il villaggio di partenza fino al percorso dei corridori passando anche per tutti gli aspetti comunicativi e promozionali e anche gli eventi collaterali da organizzare. La data da segnare in rosso per tutti i cesenaticensi è quella di domenica 30 giugno 2024 per la tappa Cesenatico-Bologna e l’Amministrazione Comunale organizza un primo momento di confronto per martedì 5 dicembre alle 18.30 nella Sala Convegni del Palazzo del Turismo. Sono invitate le associazioni di categoria, i comitati di zona, i comitati turistici ed è invitata la cittadinanza interessata. Questo primo incontro sarà l’occasione per cominciare a lavorare insieme in vista dell’evento sportivo più importante della storia di Cesenatico. Si parlerà di informazioni tecniche, viabilità, comunicazione e promozione turistica.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessora Gaia Morara

«La tappa del Tour de France che partirà da Cesenatico sarà una grande festa e un grande privilegio ma richiede un lavoro intenso sotto tutti i punti di vista. Questo primo incontro lo abbiamo pensato per presentare alla città gli aspetti pratici e organizzativi dell’evento e di tutto quello di collaterale. Speriamo ci sia tanta partecipazione perché questa festa va fatta tutti insieme attraverso un cammino condiviso», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Siamo felici di cominciare questo percorso insieme alla città e chiediamo grande partecipazione per condividere i primi passi da compiere e anche ascoltare idee e proposte. Il Tour de France è l’evento sportivo più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio, dunque una vetrina promozionale e turistica senza precedenti. Cesenatico ha il dovere e il piacere di vivere al meglio un evento del genere e per questo servirà l’aiuto di tutti». il commento dell’assessora Gaia Morara.