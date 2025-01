Statua di Garibaldi a Cesenatico: stanno per iniziare i lavori di restauro

Dai primi giorni del mese di marzo prenderà via un’importante intervento di restauro sul monumento a Giuseppe Garibaldi di piazza Pisacane, uno dei simboli della città a cui i cesenaticensi sono più affezionati. L’investimento previsto è di 25.000 euro e l’intervento è stato pianificato dopo diversi sopralluoghi e d’intesa con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza di Ravenna. La pulitura del monumento verrà effettuata in varie fasi: prima una pulitura a secco e con acqua, poi la disinfezione e rimozione di colonie di microrganismi, e infine il consolidamento per evitare nuove infiltrazioni e stuccatura delle fessurazioni sulla cornice del basamento. Si procederà poi alla stesura di uno strato protettivo in modo da assicurarne una migliore conservazione negli successivi. I lavori verranno eseguiti dal restauratore Andrea Giunchi.

L’opera

Il monumento a Giuseppe Garibaldi di Cesenatico è opera dello scultore cesenate Tullo Golfarelli, che lo ha realizzato in marmo di Carrara secondo un modello figurativo inconsueto, e cioè raffigurando Garibaldi non a cavallo, ma a piedi, in atteggiamento quasi familiare con il fazzolettone, la giubba buttata sul braccio, il pollice della mano destra infilato nella cintura. Il monumento fu inaugurato il 2 agosto 1885, giorno in cui ricorreva il trentaseiesimo anniversario dell’imbarco di Garibaldi a Cesenatico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«La statua di Garibaldi di piazza Pisacane è uno dei simboli più importanti di Cesenatico a cui tutti noi siamo molto affezionati. Diventa il centro e la partenza della nostra festa più importante ma è una presenza costante, una figura ormai familiare per tutti. In questi anni è stata sempre esposta alle intemperie e si è lentamente deteriorata così abbiamo deciso di intervenire per un restauro che permetterà di renderla ancora più bella. Appena le temperature saranno più miti cominceranno i lavori che avranno una durata di circa due mesi», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.