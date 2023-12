Spiagge, il sindaco di Cesenatico: “L’onorevole Colombo non scarichi sui Comuni le colpe del Governo”

Il sindaco Matteo Gozzoli risponde con una nota alle dichiarazioni dell’Onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia. «Rimango stupito e quasi incredulo nel leggere le dichiarazioni dell’On. Beatriz Colombo esponente di Fratelli d’Italia, che in tema di concessioni balneari accusa i Comuni della Riviera Romagnola di gettare nel caos i gestori. Capisco l’estrema difficoltà da parte del Governo Meloni e di tutta la maggioranza nel gestire la situazione dopo le roboanti promesse fatte in campagna elettorale in materia di concessioni demaniali ma scaricare le responsabilità sui Comuni lo trovo veramente scorretto e privo di fondamento giuridico. Ricordo all’On. Colombo che tutti i sindaci della costa - a prescindere dal partito di appartenenza e quindi anche sindaci di centrodestra - hanno approvato con le loro giunte delibere in cui si prende atto del fatto che non ci sono ancora i criteri per svolgere le evidenze pubbliche ma che, come previsto dal Decreto Legislativo 118/2022, si rinvia il termine ultimo per l’espletamento delle gare al 31.12.2024 garantendo così la prossima stagiona estiva a migliaia di medie e piccole imprese del nostro territorio. Il mondo descritto dall’On. Colombo è rovesciato rispetto alla realtà, i Comuni in queste settimane hanno “messo una pezza” nonostante un Governo che ha letteralmente buttato un anno e mezzo in tentativi maldestri di aggirare l’applicazione della Direttiva Bolkestein bocciati in modo palese dalla Commissione Europea tramite la lettera di messa in mora del novembre scorso. La Regione Emilia-Romagna, i Comuni e le associazioni avevano condiviso un percorso per garantire una prospettiva ad un comparto strategico per la nostra economia turistica proprio partendo dal riconoscimento del valore aziendale dell’impresa, degli investimenti realizzati e della professionalità degli operatori che hanno gestito finora il bene demaniale. Consiglio all’On. Colombo di ripartire da quel documento sviluppato dal nostro territorio e portato sul tavolo del Governo ormai 2 anni fa senza esiti piuttosto che perdere tempo nell’accusare i Comuni che in questa vicenda sono sempre stati lasciati soli dal Governo”-