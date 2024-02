Sanremo, sul palco anche due ballerini di Cesenatico e Rimini

CESENATICO. La città di Cesenatico protagonista al festival di Sanremo. Domani sera Amadeus ha deciso di inserire nella serata un omaggio a “Romagna mia”, il brano di Secondo Casadei che compie 70 anni di vita. MIrko Casadei sarà la voce dell’inno romagnolo, reso celebre in tutta Italia anche dal padre Raoul scomparso nel 2021. Insieme a lui e ai suoi musicista l’orchestra Gen Z “Santa Balera” e cinque coppie di ballerini che ricreeranno all’interno dell’Ariston e in diretta su Rai 1 l’atmosfera romagnola. Uno di questi ballerini sarà Edoardo Silvi, talentuoso ventunenne di Sala di Cesenatico che corona così un sogno arrivando su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia. In coppia con lui ballerà Beatrice Biondi di Rimini. I due nei giorni scorsi hanno incontrato il sindaco Gozzoli per un in bocca al lupo in vista della grande avventura.

«Romagna Mia», dice Gozzoli, «è un simbolo di ogni angolo della Romagna ed è diventata universale da anni. Siamo stati onorati quando il presidente Mattarella l'ha citata per celebrare la generosità dei giovani durante l'alluvione e questo anniversario celebrato sul palco dell'Ariston è una grande occasione. Sono felice per Mirko Casadei che è abituato a palchi di prestigio e anche per Edoardo Silvi che per la prima volta ballerà davanti a una platea del genere. Mercoledì saremo tutti davanti alla televisione per seguirli, con molto orgoglio. Un pensiero e tante congratulazioni anche alla Securitaly che da anni ci abitua a questi incarichi di alto livello», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.