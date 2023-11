Riapertura straordinaria della scavo archeologico di Cesenatico

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con SNAM Rete Gas S.p.A. e il Comune di Cesenatico, considerato il successo dell’apertura del cantiere effettuata il 20 ottobre scorso e le numerose richieste di riproporre l’evento in modo da permettere a più persone di poter vedere gli scavi archeologici, organizza per il giorno 1 dicembre la riapertura al pubblico dello scavo archeologico condotto a Cesenatico in via Canale Bonificazione all’altezza del n. civ. 199.

L’indagine archeologica è collegata con l’intervento di “Rifacimento del metanodotto tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale” realizzato da SNAM Rete Gas S.p.A. che, tramite alcune indagini a carattere preventivo, ha portato al rinvenimento di un interessante sito archeologico con evidenze di epoca romana. In particolare, gli scavi hanno permesso di mettere in luce i resti di un insediamento con tracce di un’assidua frequentazione dal I secolo a.C. fino al IV-V secolo d.C., contraddistinto da una vasta area produttiva con fornaci e strutture connesse.

Le visite guidate, con la collaborazione dei tecnici di SNAM, saranno condotte dal Funzionario Archeologo dott.ssa Annalisa Pozzi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e dagli archeologi della ditta Gea S.r.l. e prevederanno la presentazione delle caratteristiche salienti del sito archeologico e l’esposizione dei reperti recuperati durante lo scavo. Si potrà inoltre assistere alle attività di scavo attraverso il racconto del “dietro le quinte” del lavoro dell’archeologo. L’apertura del cantiere è prevista per tutta la giornata dalle 8.30 alle 16.

Non è necessaria la prenotazione, ma in caso di un notevole afflusso di visitatori, il personale della Soprintendenza organizzerà più turni di visita con orario di chiusura fissato intorno alle 15.30.

Per ragioni di sicurezza l’accesso all’area dovrà essere effettuato con scarpe adeguate. Si segnala inoltre che sarà possibile accedere solo con i dispositivi di protezione individuale (giubbotto e caschetto), che verranno messi a disposizione per ciascun partecipante da parte di Snam Rete Gas S.p.A.