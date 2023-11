Presepe di Cesenatico, accensione domenica 3 dicembre

Domenica 3 dicembre alle 17 comincia il Natale di Cesenatico con l'accensione del 37° Presepe della Marineria che sarà l'evento clou di una giornata intensa e piena di eventi, l'inizio delle festività sul porto canale. Dopo i saluti e il via ufficiale del sindaco Gozzoli è previsto uno spettacolo di acrobatica aerea dedicato al pubblico presente. Il presepe rimarrà allestito fino a domenica 14 gennaio 2024. Oltre alla tradizione, il calendario natalizio è fitto di eventi e il programma completo è disponibile sul portale Visit Cesenatico e su tutti i canali istituzionali del Comune di Cesenatico. Anche l'arte e le mostre avranno - come di consueto - la loro parte.

Le mostre

Si comincia alle con la mostra “Relitti e rivelazioni” dedicata al pittore cesenaticense Gastone Mercuriali che occuperà sia la Galleria Comunale che Casa Moretti. Mercuriali è stato un artista molto noto a Cesenatico, grazie anche ai murales da lui realizzati sulla mura di cinta del convento dei Cappuccini, sulla facciata della casa-studio di viale Roma, e a quelli una volta posti all’esterno della galleria d’arte prima della ristrutturazione, poi replicati su tela. Tali opere si legano alla fitta serie dei “relitti” che costituiscono ancora oggi i soggetti più conosciuti dell’artista, alcuni dei quali figurano nella mostra: immagini visionarie nelle quali il pittore illustra il mondo naturale e quello umano in disgregazione ed in decomposizione. Specialmente nella sezione allestita a Casa Moretti, l’esposizione propone una riscoperta più ampia dell’intero percorso artistico di Mercuriali. Nato a Cesenatico nel 1935 e scomparso sette anni orsono, Mercuriali ha iniziato l’attività come autodidatta nel corso degli anni ’60. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesenatico è curata da un gruppo di lavoro composto da Fernando Cavaliere, Maria Giovanna Lucchi, Giacomo Maltoni, Cristina Mercuriali, Orlando Piraccini e Manuela Ricci. L'inaugurazione alla Galleria Comunale è prevista alle ore 15 mentre quella a Casa Moretti alle 16.30. La mostra - nelle sue due esposizioni - rimarrà aperta fino a domenica 14 gennaio 2024.

Domenica 3 dicembre alle 18 inaugura anche la mostra fotografica “Buon Compleanno ai naviganti. 40 anni di barche, vele e persone”. Il Museo della Marineria ripercorre così le sue primi quattro decadi di vita ripercorrendo la storia dalle origini fino alle iniziative più recenti. Attraverso le immagini dell’“album di famiglia” - accompagnate da numerose testimonianze video - vengono riproposti alcuni dei momenti e delle esperienze più significative del museo: la ricerca delle barche e i primi restauri che diedero vita alla sezione galleggiante all’inizio degli anni ‘80; la progettazione, costruzione e allestimento dei due nuovi edifici della Sezione a Terra; e poi dal 2005, la seconda stagione del museo che ha visto consolidarsi il rapporto con la comunità cittadina e lo sviluppo degli scambi internazionali e dei progetti europei, e la realizzazione del “porto museo” riservato alle piccole barche tradizionali che ha di fatto creato una nuova estensione “vivente e navigante” del museo, rivitalizzando anche il centro storico cittadino. La mostra sarà inaugurata dopo l’accensione delle luci del Presepe della Marineria, e resterà aperta sino al 14 gennaio 2024 nelle giornate di sabato, domenica e festivi (tutti giorni dal 24 dicembre al 7 gennaio), con orario 10-12 e 15-19.