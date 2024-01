Morgan in concerto a Cesenatico il 20 gennaio

Chiacchierato, amato, visto e ascoltato. In una parola Morgan. L’eccentrico ed eclettico artista calcherà il palco del Teatro Comunale di Cesenatico per Stramorgan live il 20 gennaio alle 21 (prevendite ticketone.it). Una performance musicale che ripercorre la storia della musica e delle sue pietre miliari con i fedeli musicisti storici di Morgan, la band chiamata “le sagome” che che sin dai tempi del primo singolo solista di Morgan, “Altrove”, lo hanno accompagnato. Stramorgan è la versione live della trasmissione tv dove Morgan ha dato il meglio di sè, quello per cui si differenzia da tutti, ossia il racconto della musica. StraMorgan è stato un piccolo miracolo televisivo, a detta di molti un capolavoro al servizio della musica, un momento che ha saputo portare in scena il grande patrimonio artistico italiano e internazionale. Il tutto con quello stile a cui Morgan ci ha abituati, a metà tra la rispettosa filologica interpretazione dei grandi classici della canzone e il totale rinnovamento d’avanguardia, grazie alla connessione di mondi distanti che si incontrano come ad esempio il pop elettro rock con la musica sinfonica.