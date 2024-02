“Marco Pantani non fu ucciso”: anche la terza indagine verso l’archiviazione

L’ultima inchiesta sulla tragica morte del Pirata di Cesenatico va verso l’archiviazione. Il 14 febbraio saranno 20 anni senza Marco Pantani, trovato morto in una stanza del Residence Le Rose a Rimini. Una morte che ha fatto discutere per anni ed è in arrivo una nuova richiesta di archiviazione della terza indagine della Procura di Rimini. Per l’ennesima volta, emerge che non fu omicidio. Non sarebbero infatti stati trovati nuovi elementi dall’indagine del procuratore Elisabetta Melotti e del sostituto Luca Bertuzzi.