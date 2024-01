Invito alla lettura a Cesenatico: donati 300 libri ai passanti

Singolare iniziativa in piazza Ciceruacchio per iniziare l’anno con un concreto invito alla lettura: in poco tempo sono stati donati ai passanti più di 300 libri, trasportati sull’Ape Letteraria.

L’iniziativa, di “Soccorso Letterario” ha visto come protagonisti i libri e l’atto del donarli, «proprio come nei giorni scorsi ha consigliato, durante il suo messaggio di fine anno al nostro Paese, il presidente della Repubblica», ha richiamato Antonio Castagnola, ideatore del progetto. Un progetto quello del “Soccorso Letterario” che si è posto sin dall’inizio come obiettivo principale promuovere l’amore per i libri e la lettura. Ed è ciò che avviene attraverso le tante e diverse iniziative intraprese nell’arco dell’anno. «Quella di questo inizio d’anno rientra pienamente fra gli obiettivi del progetto - sottolinea Castagnola - Fra i cardini del progetto c’è infatti quello di non ricevere mai denaro, ma solo libri, nuovi o usati. Il libro d’altronde ha un potere simbolico considerevole. Anche quando non dà più alcuna gioia o magari non te ne ha mai data è difficile pensare di gettarlo via. Ed ecco che i libri potranno essere donati al “Soccorso Letterario”. Tra chi legge invece sa quanto sia facile accumulare libri tra omaggi, regali e acquisti vari, che occupano gli scaffali delle librerie di casa. L’alternativa è dunque almeno per il territorio di Cesenatico, quella di rimetterli in circolo donandoli».

Martedì pomeriggio sono stati tanti i curiosi che hanno partecipato all’iniziativa e che non credevano di ricevere un libro in omaggio come invece è avvenuto quando si sono avvicinati all’Ape Letteraria ricolma di libri impacchettati pronti per essere dati in regalo. L’ideatore del progetto, insieme all’amica libraia Micaela Montiglia e all’amica lettrice Silvia Picchi, hanno reso in tal modo felici anche molti bambini. Fa appello Antonio Castagnola, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo in questa lodevole missione di invito alla lettura: «Per ripetere e rendere nuovamente possibile l’iniziativa anche il prossimo Natale c’è bisogno di tanti libri. Per donarli è semplice: basta contattare Soccorso Letterario attraverso i social».