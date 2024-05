CESENATICO. Ha ignorato il divieto di passaggio per i lavori al Ponte del Gatto finendo per restare incastrato anche con le sbarre che si dovevano abbassare. Da qualche tempo, con ogni probabilità, non si recava a Cesenatico l’81enne di Cesena protagonista dell’incidente avvenuto attorno alle 15:50 di ieri. Di certo non aveva nessuna intenzione di “dar retta” a quei “nuovi” cartelli di divieto ed ai pilastri di cemento che inibiscono il passaggio in direzione mare ormai da tempo. Quando l’uomo a bordo della sua Peugeot si è dovuto bloccare per gli ostacoli che gli impedivano di avanzare ancora, si sono pure abbassate le sbarre. Sul posto è intervenuta la polizia locale che lo multerà per i divieti violati e l’incidente con la sbarra. Ma anche la Polfer che lo denuncerà per interruzione di pubblico servizio: per ripristinare le condizioni di sicurezza il traffico ferroviario è rimasto fermo una quarantina di minuti.