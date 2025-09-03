In giro per Cesenatico con un coltello: denunciata una donna

Nei giorni scorsi i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di 10 persone.

Denuncia per cinque automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con tassi etilici variabili tra 1,10 e 2,80 grammi/litro. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena.

Denunciato un giovane per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 63 grammi circa di hashish, che sono stati sequestrati.

Denunciata una donna per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di un coltello, che è stato sequestrato.

Stesso destino per un uomo per “oltraggio a pubblico ufficiale”, poiché sottoposto a controllo, si rivolgeva ai militari operanti offendendoli. Nella circostanza è stato anche multato per “ubriachezza”.

Infine, denunciati due stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente ufficio stranieri.