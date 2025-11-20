Il nuovo portale Visit Cesenatico per organizzare la vacanza in ogni stagione

È online il nuovo portale di Visit Cesenatico. Tra le principali novità, il sito introduce la nuova Area Operatori, uno spazio dedicato agli operatori turistici della destinazione, che potranno inserire e gestire in autonomia schede, esperienze e offerte. L’area costituisce il primo passo verso una piattaforma collaborativa in cui la rete di destinazione diventa parte attiva della promozione turistica: ogni operatore aderente potrà aggiornare i propri contenuti, segnalare eventi e accedere a materiali utili messi a disposizione dall’Amministrazione, contribuendo così a un racconto corale e sempre aggiornato della destinazione. «Abbiamo presentato il nuovo portale alla DMO - ha detto l’assessora Gaia Morara - e stiamo apportando le ultime modifiche per renderlo fluido e operativo al massimo. Questo luogo virtuale è una sintesi che abbiamo cercato tra funzionalità, aiuto agli operatori, efficacia e aspetti grafici e visivi che rispettino gli alti standard di una destinazione come la nostra. Nei prossimi giorni faremo un incontro aperto a tutti gli operatori interessati per illustrare al meglio le funzionalità del nuovo portale. Visit Cesenatico non è solo una vetrina ma un vero e proprio strumento di lavoro che tutta la filiera turistica può utilizzare».