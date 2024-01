Il maltempo in arrivo frena l’Epifania di Cesenatico: annullato lo spettacolo dei Pasquaroli, la violinista sospesa rinviata al 14 gennaio

Arriva il maltempo e le previsioni poco incoraggianti per domani 6 gennaio costringono l’amministrazione comunale di Cesenatico - in accordo con i Pasquarul D’la Piopa - ad annullare il tradizionale spettacolo in piazza Ciceruacchio. Le condizioni meteorologiche previste non permetterebbero lo svolgimento dell’evento. I Pasquaroli - cercando di sfruttare eventuali momenti di tregua - proveranno a farsi sentire per le strade del Porto Canale in maniera itinerante. Rimandato invece lo spettacolo delle dolci note di una violinista che suonerà dal vivo sospesa a quattro metri d’altezza: la sua esibizione si svolgerà in piazza Ciceruachio domenica 14 gennaio alle 15.30 nell’ultimo giorno in cui rimarrà allestito il Presepe della Marineria.

Già ieri era stato rinviato al 14 gennaio il Tuffo della Befana organizzato a Cervia.