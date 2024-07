Il Comune di Cesenatico conferma la gratuità del trasporto scolastico nella fascia 3-14 anni anche per l’anno scolastico 20204/2025, un impegno portato avanti ormai da anni che è diventata una buona abitudine per le famiglie e per tutti gli studenti che frequentano le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Elementari e le Scuole secondario di 1° grado secondo i bacini territoriali di appartenenza. Questa misura non solo è una mano tesa dal punto di vista economica ma anche un modo per educare le nuove generazioni all’uso dei mezzi pubblici.

Per l’anno scolastico 2024/2025 gli alunni iscritti sono 611 con una spesa prevista di oltre € 600.000,00 per il bilancio comunale. Nel 2023/2024 gli studenti iscritti erano stati in totale 590 con una spesa di circa € 570.000,00.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli

«La gratuità del trasporto scolastico è una misura a cui teniamo particolarmente perché aiuta le famiglie in modo concreto ma anche sostenibile favorendo inoltre l’aggregazione. A questo mi fa paicere aggiungere la presenza di Bicibus e Piedibus che sono iniziative sempre apprezzate dalla comunità», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«In questi anni la risposta e le adesioni al bando per il trasporto scolastico gratuito sono sempre andate oltre ogni più rosea aspettativa. Questa misura è un invito all’utilizzo del trasporto scolastico che permette un minor impatto ambientale, un cambio di mentalità per utilizzare meno l’automobile e anche una mano tesa alle famiglie in un momento in cui i costi stanno cominciando a diventare un problema», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.