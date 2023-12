Cesenatico, i capolavori dell’arte prendono vita nel calendario della residenza per anziani di via Magrini

Un calendario con protagonisti i nonni che diventano rinomati capolavori dell’arte e non solo. Dopo l’idea del presepe a grandezza naturale nel cortile della Residenza per anziani di via Magrini, eccola là quella del calendario 2024 realizzato nei i mesi dell’anno con il volto dei nonni nelle vesti e sembianze dei ritratti che hanno fatto la storia dell’arte, con l’originale posto loro accanto per il confronto men che meno fantasmagorico.

Ricordano e impersonano dal vivo l’autoritratto di Van Gogh, quello di Frida Kahlo, il capolavoro della “Donna con l’ermellino” di Leonardo, e ancora la “Ragazza con l’orecchino” di Vermeer, “Giovane donna” di Botticelli, la contemporanea “Ragazza con palloncino” dello street artist Banksy. Si è pensato di richiamare anche alla settima arte cinematografica con gli indimenticabili Peppone e Don Camillo, e ancora la celeberrima foto della “Ragazza afgana” scattata da Steve McCurry. «L’idea ci è venuta sfogliando libri d’arte, in un percorso museale virtuale che avevamo creato qui mesi fa con in nostri ospiti - racconta la coordinatrice della Residenza per anziani comunale Alessandra Diaz -. Ecco allora che a Paola, è scattata l’idea di questo calendario speciale, nel quale far partecipi tutti in nostri nonni. Ciascuno o insieme sono così protagonisti di un capolavoro che fa parte della storia dell’arte: dal romantico Bacio di Hayez, al famoso Urlo di Munch, per poi passare ai ritratti di Dante Alighieri, Giuseppe Verdi, Garibaldi. Li abbiano coinvolti tutti i nostri 48 ospiti, hanno anche scelto il capolavoro che meglio si addiceva loro, quello che di più si sentivano di interpretare. Alla fine il risultato è stato davvero corale ed entusiasmante per tutti».

Sabato scorso in occasione della presentazione in anteprima del calendario, alla Casa di Riposo c’è stata una grande festa con un pasto a base di pesce dell’Adriatico che i volontari pescatori dell’associazione “Tra il Cielo e il mare” di Nevio Torresi & C. hanno preparato per gli ospiti della struttura e quanti frequentano il cento diurno, accompagnandolo da un programma di ascolto musicale a cura della Neil Band.

Nei giorni precedenti il Natale, nella casa di riposo di via Magrini, con l’aiuto di Roberta e Arianna, gli anziani hanno allestito in cortile un presepe a dimensione naturale. Servendosi di oggetti prevalentemente di riciclo e d’uso comune: vecchie stoffe, abiti dismessi, cartoni, lana..., con qualcuno altro che è arrivato a portare da fuori la paglia, servita a realizzare la mangiatoia in una capanna di legno, mentre vedendo il presepe da fuori la ringhiera, qualcun altro è giunto a portare in dono una grande stella cometa, per illuminare il presepe di luci.

Il presepe è stato poi benedetto dal vescovo dal vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Douglas Regattieri che ha presieduto anche la messa celebrata nella struttura per anziani che ospita 48 utenti e a cui se ne aggiungono 22 che frequentano il centro diurno. La messa è stata officiata con l’arciprete di San Giacomo, don Giampiero Casadei e il diacono Ettore Rossi, alla presenza dei familiari, delle assistenti e del personale della cooperativa “In cammino” di Faenza che gestisce la Casa residenza protetta comunale.