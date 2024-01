Gambettola, lite tra coinquiline: le rompe il naso con un pugno e la ferisce con le forbici

Una lite furibonda tra coinquiline è terminata a Gambettola con un colpo di forbici e con una frattura al naso. Ad avere la peggio, per un litigio su cui sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, è stata una donna di origini nigeriane, J.S., che è dovuta ricorrere alla cure dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena

L’episodio risale al tardo pomeriggio di domenica scorsa, quando la donna era in casa assieme a quella che ha poi indicato di essere una sua coinquilina. Le ragioni delle tensioni tra le due donne sono completamente da chiarire ed ufficializzare. La tesi sulla quale si sta investigando è che si trattasse comunque di motivi futili, probabilmente legati a una piccola cifra in denaro.

Quel che c’è di certo è che le due donne sono passate prima ad alzare il tono di voce, poi agli insulti e infine alle vie di fatto.

A subire le peggiori conseguenze è stata la 27enne di origini nigeriane, che è stata colpita con un pugno al volto ed è stata affrontata dalla sua coinquilina anche con un paio di forbici brandite come fossero un coltello. Col risultati che la vittima è stata ferita a una mano.

La donna è stata poi trasportata in pronto soccorso al Bufalini di Cesena per ricevere le medicazioni del caso. Le radiografie hanno evidenziato la frattura delle ossa nasali ed è stata medicata anche alla mano ferita col colpo di forbici. È stata emessa una prognosi di 30 giorni per la guarigione, dopodiché la donna è stata dimessa.

Non poteva però in alcun modo tornare nella casa dove abitava. Ad attenderla c’era infatti la coinquilina, ancora potenzialmente infuriata per l’accaduto. Così è stata indirizzata verso una struttura protetta, dove finirà per trasferirsi ad abitare, lontana da potenziali altre liti pericolose.

Se deciderà di denunciare per l’aggressione la coinquilina, la vicenda finirà poi in un’aula di tribunale.