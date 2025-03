Focarine a Cesenatico, come chiedere il patrocinio al Comune

L’Amministrazione Comunale di Cesenatico, consapevole dell’importante valore simbolico del tradizionale evento delle Focarine di San Giuseppe, ha deciso di aderire alla deroga concessa dal PAIR 2030, consentendo ad associazioni e parrocchie che storicamente propongono le focarine, la possibilità di effettuarle anche quest’anno. Associazioni e parrocchie dovranno chiedere all’Amministrazione il patrocinio non oneroso alla propria iniziativa entro le ore 10 di lunedì 10 marzo 2025. Il patrocinio sarà concesso per quegli eventi che, oltre ad avere una valenza storica, siano aperti alla cittadinanza, rappresentino un momento di condivisione per la comunità e contribuiscano a mantenere vive le tradizioni locali.

La richiesta di patrocinio, nella quale dovrà essere indicato il luogo e la data dell’evento e nel contempo documentata la storicità e la tradizione dell’iniziativa, può essere presentata entro lunedì 10 marzo alle ore 13 a mano direttamente all’URP o all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it. Sarà necessario verificare che l’abbruciamento si svolga in assenza di vento e venga controllato per tutta la durata dell’accensione fino al suo completo spegnimento. In assenza di rilascio di patrocinio, l’iniziativa non rientrerà tra quelle promosse dall’Amministrazione Comunale e quindi non risulterà in deroga al divieto di “combustione all’aperto a scopo di intrattenimento”.