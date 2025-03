Espulso dall’Italia, cambia nome nei documenti e torna a spacciare a Cesenatico: arresto e nuova espulsione

Nella serata del 5 marzo, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 33enne albanese, quale presunto autore di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito al termine di un’articolata attività di contrasto allo spaccio di droga, messa in atto da tempo dai Carabinieri che avevano notato movimenti ed incontri sospetti. L’altra sera l’uomo è stato sorpreso subito dopo la cessione di cocaina, suddivisa in due dosi, ad un acquirente del luogo. Il 33enne nella circostanza è stato immediatamente bloccato e arrestato dai militari. Successivamente i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, presso l’abitazione di dell’uomo, dalla quale è emerso come avesse messo in atto una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in quanto sono state rinvenute 60 dosi di cocaina - per complessivi 35 grammi (la cocaina, una volta ceduta, avrebbe fruttato allo spacciatore diverse migliaia di euro) - pronte per essere messe nel mercato, materiale per il confezionamento delle dosi ed una somma di denaro provento di spaccio. Le sostanze stupefacenti rinvenute, unitamente ad un bilancino di precisione ed al denaro, sono state sequestrate e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.