Elezioni europee a Cesenatico e scrutatori: come candidarsi

I cittadini regolarmente iscritti all’Albo degli Scrutatori possono comunicare alla Commissione Elettorale Comunale la loro disponibilità ad essere designati quali scrutatori. Per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno 2024. Coloro che dichiarano di essere inoccupati e/o con una età inferiore a 25 anni avranno priorità al momento della designazione. Le domande possono essere inviate entro martedì 14 maggio.

Per potersi candidare è necessario compilare, firmare ed inviare, accompagnata da fotocopia di un documento di identità, la modulistica che può essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Cesenatico o richiesta all’Ufficio Elettorale al numero 0547/79263. L’istanza può essere presentata direttamente all’Ufficio Elettorale sito in Via Saffi n. 1 aperto il lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle 8:30 alle 12:00, il martedì dalle 15.30 alle 17:00, oppure trasmessa per posta elettronica all’indirizzo e-mail: elettorale@comune.cesenatico.fc.it; o per mezzo di pec all’indirizzo: cesenatico@cert.provincia.fc.it. La presentazione della domanda è gratuita.