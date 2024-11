Dall’Australia in visita a Cesenatico in ricordo di Mattia Fiaschini

Dall’Australia per ricordare Mattia. Nei giorni scorsi è arrivata a Cesenatico una famiglia australiana che conosceva bene lo sfortunato Mattia Fiaschini e si sono fermati quattro giorni a Cesenatico, visitando anche altri angoli della Romagna.

Il giovane viaggiatore

Mattia Fiaschini, detto “Tia”, nato il 9 luglio 1995, fin da bambino era attratto dai viaggi e dalle escursioni. Presa la maturità al liceo scientifico ha iniziato così a viaggiare all’estero. Faceva la spola con Cesenatico, dove lavorava nelle stagioni estive. In inverno soggiorni anche di lavoro all’estero. Prima era stato in Irlanda, poi in Inghilterra e quindi in Australia. Nella terra dei canguri Mattia ha lavorato in più posti e quando la sua permanenza in Australia stava quasi per terminare, il 29 gennaio 2020, era andato a fare un trekking in solitaria in alta montagna. Il cammino in altura era una delle sue grandi passioni. In quell’ultima escursione era precipitato in fondo a un canalone, perdendo la vita. Era stato ritrovato dopo alcuni giorni. Gli amici e la famiglia lo ricordano oggi con due murales, uno in un parco pubblico e l’altro in formato maxi, alto due piani, sul muro della sua abitazione.

Il padre di Mattia

«Da quattro anni le persone di questa famiglia australiana, da cui Mattia era stato praticamente adottato - illustra Rodolfo “Rudy” Fiaschini, padre di Mattia - mi avevano promesso che un giorno sarebbero venuti a trovarmi per vedere il luogo in cui “Tia” era nato e cresciuto. Ora quella promessa si è avverata. Ursula e Julienne coi loro rispettivi figli Harrison “Harry” e Georgia, hanno fatto un tour in Europa e ora sono in Usa e Canada. Ma hanno dedicato una parte del loro viaggio per passare quattro giorni da me a Cesenatico e trascorrere del tempo con noi. Quando sono andato in Australia da loro, non avevamo potuto trascorrere molto tempo insieme, se non qualche ora nel party che abbiamo organizzato in un pub di Sydney insieme a tanti altri amici di Mattia, per ricordarlo».

Il tour in Romagna

«Li ho portati in giro a Cesenatico e in alcuni luoghi della Romagna - prosegue - dove siamo andati per castelli e borghi, da San Marino a San Leo, fino alla strada panoramica sopra Gabicce. Poi siamo poi scesi a Gradara e Rimini, unendo anche il piacere di gustare la bontà della cucina romagnola in diversi ristoranti della zona. Hanno apprezzato molto la nostra Cesenatico, dove siamo stati accolti anche dal nostro sindaco che ringrazio di cuore. Quando gli avevo raccontato che sarebbero venuti amici dall’Australia, mi aveva espresso il desiderio di conoscerli. C’è stata anche l’occasione per far conoscere loro altri cari amici, come Bill e Naomi Colley, inglesi di Londra, ma da un po’ di anni residenti a Cesenatico. Sono stati momenti molto suggestivi e commoventi. Ci siamo salutati con la promessa di rivederci il prima possibile, visto che l’amicizia “seminata” da Mattia ha avuto il potere di unirci fortemente. Per me e la mia famiglia sono stati giorni ricchi di emozioni».