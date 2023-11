Cesenatico. Voragine in via Bramante: al via i lavori di sistemazione, dureranno cinque mesi

Sono cominciati in questi giorni i lavori in via Bramante ad opera della ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella. Le prime due settimane saranno dedicate alla sistemazione dell’asfalto dopo il cedimento che ha creato una voragine lo scorso 25 settembre. È stato necessario attendere alcune settimane per permettere a 2iReteGas un intervento di bonifica di una conduttura del gas. Al termine di queste operazioni preliminari - straordinarie e non previste - si comincerà con la sistemazione della fogna bianca. I lavori - della durata stimata di circa 5 mesi - verranno eseguiti con la tecnica del microtunneling. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. Le operazioni comporteranno una chiusura della viabilità su via Dante e una chiusura parziale di Via Bramante e prevedono un investimento da € 460.000.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli. «Sono cominciate le operazioni preliminari per sistemare innanzitutto la voragine che si è creata e che ci permetteranno di intervenire con un lavoro programmato da tempo. Tutta la zona di Valverde attende la sistemazione di una condotta che è responsabile degli allagamenti degli ultimi anni ogniqualvolta si registrano eventi piovosi straordinari», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.