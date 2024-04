Cesenatico, via Bramante torna chiusa al traffico da lunedì 15 aprile

Da lunedì 15 aprile alle ore 7 via Bramante richiude al traffico per agevolare i lavori di scavo. Il divieto di accesso e transito è valido per i veicoli e anche per i pedoni per motivi di sicurezza. Il cavalcavia sovrastante rimane aperto e operativo a pieno regime in entrambe le direzioni.

L'intervento

La strada su cui si sta intervenendo è un tratto di fogna bianca oggetto di numerose criticità che portano ad allagamenti e danneggiamenti diffusi in occasione di pioggia abbondante e rovesci. La condotta su cui si opera funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare a la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario di Cesenatico. Le operazioni sono eseguite con la tecnica del microtunneling. L'investimento previsto è di 460.000 euro e incaricata è la ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella.