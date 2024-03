Cesenatico, via Bramante: senso unico alternato per Pasqua

Proseguono i lavori sul cantiere di via Bramante e intanto per le festività pasquali riapre la viabilità con la percorrenza che verrà permessa con un senso unico alternato regolato da semaforo. La strada rimarrà aperta dalle ore 17 di venerdì 29 marzo fino alle ore 7.30 di lunedì 8 aprile.

I lavori

La ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella sta eseguendo l'intervento per la sistemazione della fogna bianca e la condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. L'investimento totale previsto è di 460.000 euro.