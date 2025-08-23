Cesenatico, vandali hanno rubato il defibrillatore di piazza Costa

Ladri vandali hanno portato via dal cuore della movida cesenaticense il defibrillatore automatico. L’alloggiamento in cui era riposto e pronto a disposizione delle emergenze, in piazza Costa all’ombra del Grattacielo, ora è rotto e vuoto. Un’assenza che è stata notata in queste ore e che è con ogni probabilità dovuta all’agire, notturno, di ladri vandali. Che pensando di fare chissà quale “bravata” stanno di fatto mettendo a rischio ancor maggiore chi eventualmente possa essere colto da malore in questa zona.

Piazza Costa è il cuore turistico di Cesenatico e non soltanto per le passeggiate serali da e per l’area pedonale di viale Carducci. La piazza di giorno è utilizzata per le più svariate attività anche che comportano impegno fisico. Ieri ad esempio erano in allestimento decine di bike per una maratona di spinning. A pochi metri di distanza c’è l’Arena del beach volley, sempre piena di sportivi a giocare fin dalle prime luci del mattino, subito dietro poi c’è la spiaggia libera.

«In mattinata la polizia municipale mi ha comunicato, che in piazza Costa è stato portato via il defibrillatore». L’appello su Facebook è arrivato ieri dal consigliere comunale più votato dell’ultima tornata elettorale. William Spinelli, attivissimo anche nell’associazionismo e in particolare nell’ente “I Bambini al primo posto” che assieme al Rotary, in epoca Covid, donò e installò questo defibrillatore: «Io voglio dire solo una cosa su questo argomento - prosegue Spinelli -. Quello non è un giocattolo, è uno strumento messo lì a disposizione per chi ne dovesse avere bisogno, e può salvare una vita . Chiunque lo avesse portato via dunque è pregato di riportarlo al proprio posto».

La zona di piazza Costa a ridosso del Dae strappato dall’alloggiamento e fatto sparite ha telecamere di sicurezza a a sufficienza per dar modo alle forze dell’ordine di indagare e di “vedere” sia pur in differita chi e a che ora (sicuramente della notte) ha messo in atto questo pericoloso vandalismo. Una odiosa distrazione di beni pubblici che una volta smascherati gli autori li porterà a dover quanto meno rifondere i danni causati.