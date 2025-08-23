Cesenatico, vandali hanno rubato il defibrillatore di piazza Costa

Cesenatico
  • 23 agosto 2025
Cesenatico, vandali hanno rubato il defibrillatore di piazza Costa
L’alloggiamento vuoto
L’alloggiamento vuoto

Ladri vandali hanno portato via dal cuore della movida cesenaticense il defibrillatore automatico. L’alloggiamento in cui era riposto e pronto a disposizione delle emergenze, in piazza Costa all’ombra del Grattacielo, ora è rotto e vuoto. Un’assenza che è stata notata in queste ore e che è con ogni probabilità dovuta all’agire, notturno, di ladri vandali. Che pensando di fare chissà quale “bravata” stanno di fatto mettendo a rischio ancor maggiore chi eventualmente possa essere colto da malore in questa zona.

Piazza Costa è il cuore turistico di Cesenatico e non soltanto per le passeggiate serali da e per l’area pedonale di viale Carducci. La piazza di giorno è utilizzata per le più svariate attività anche che comportano impegno fisico. Ieri ad esempio erano in allestimento decine di bike per una maratona di spinning. A pochi metri di distanza c’è l’Arena del beach volley, sempre piena di sportivi a giocare fin dalle prime luci del mattino, subito dietro poi c’è la spiaggia libera.

«In mattinata la polizia municipale mi ha comunicato, che in piazza Costa è stato portato via il defibrillatore». L’appello su Facebook è arrivato ieri dal consigliere comunale più votato dell’ultima tornata elettorale. William Spinelli, attivissimo anche nell’associazionismo e in particolare nell’ente “I Bambini al primo posto” che assieme al Rotary, in epoca Covid, donò e installò questo defibrillatore: «Io voglio dire solo una cosa su questo argomento - prosegue Spinelli -. Quello non è un giocattolo, è uno strumento messo lì a disposizione per chi ne dovesse avere bisogno, e può salvare una vita . Chiunque lo avesse portato via dunque è pregato di riportarlo al proprio posto».

La zona di piazza Costa a ridosso del Dae strappato dall’alloggiamento e fatto sparite ha telecamere di sicurezza a a sufficienza per dar modo alle forze dell’ordine di indagare e di “vedere” sia pur in differita chi e a che ora (sicuramente della notte) ha messo in atto questo pericoloso vandalismo. Una odiosa distrazione di beni pubblici che una volta smascherati gli autori li porterà a dover quanto meno rifondere i danni causati.

