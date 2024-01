Cesenatico, vandali bloccano le pompe e allagano il cantiere del ponte di viale Roma

Allagata la Vena Mazzarini nella zona del ponte di viale Roma, dove sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del manufatto, con la strada chiusa al traffico dalla fine del mese di novembre. Un vandalismo difficilmente portato a compimento da ragazzini: chi è intervenuto lo ha fatto sul quadro elettrico che regola le pompe del cantiere, con un intervento che denota capacità tecniche per riuscire a realizzarlo, con il rischio di rimanere “attaccato” alla corrente. Invece per chi ha messo a segno il grave atto pare sia filato tutto liscio.

Il sindaco Matteo Gozzoli parla di quadro elettrico che regola le pompe del cantiere attivo sul ponte di viale Roma «manomesso ad arte». E aggiunge: «Questo ha causato un riallagamento del tratto della Vena». Dopo aver ringraziato i gestori dell’attività Mazzarini59 «che ci hanno prontamente avvisato», ricorda che «la ditta è già sul posto dalle 7 di domenica mattina. I tecnici stanno già ripristinando tutto in attesa che si abbassi il livello dell’acqua. La speranza di tutti è che non ci siano danni ingenti e che i lavori possano continuare già a partire da lunedì». E già dalla tarda mattinata di domenica i tecnici sono riusciti a ripristinare il funzionamento di una delle pompe. L’amaro commento finale del sindaco è: «Parliamo di un atto vandalico molto grave che danneggia la collettività, speriamo si sia trattato solo di una bravata e non un atto mirato a rallentare il cantiere».

Davvero inconcepibile come qualcuno possa pensare di boicottare i lavori di un’opera pubblica che è previsto debba terminare entro la fine del mese di aprile. Intanto da domani i lavori dovrebbero proseguire, vista anche la presenza di impalcature che possono consentire agli operai di continuare a prestare la propria opera.

Intanto l’amministrazione comunale e la ditta che si occupa dell’appalto pubblico dovranno decidere se presentare una probabile denuncia contro ignoti. Di certo c’è che la zona interessata dai lavori, anche se protetta dalla rete di recinzione, vede la presenza di varie telecamere sia pubbliche che private e si potrà verificare se ci sono riprese in grado di individuare l’autore dell’atto sconsiderato.