Cesenatico, va in giro nonostante i domiciliari e viene arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con l’arresto di un uomo per “evasione” poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato controllato fuori dalla propria abitazione senza motivo, è stato poi riaccompagnato presso il proprio domicilio dove continuerà a scontare la pena, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Tribunale di Forlì.

Sono state poi denunciate, alla Procura della Repubblica di Forlì ulteriori cinque persone, ed in particolare: tre giovani per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” poiché, sottoposti a controllo nei pressi di un esercizio pubblico di Gambettola, sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione al loro domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori 15 grammi di cocaina oltre a sostanza da taglio e denaro contante per circa 900 euro, ritenuta provento di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Denunciati inoltre due giovani per “furto aggravato in concorso”, poiché sorpresi all’interno di un esercizio commerciale intenti a nascondere all’interno delle loro borse prodotti per la cura della persona. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.