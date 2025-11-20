Cesenatico, un nuovo muro per mettere in sicurezza il Pisciatello a Sala

Un nuovo muro per mettere in sicurezza il torrente Pisciatello in caso di piene. A Sala di Cesenatico, ha preso il via il cantiere in sinistra idraulica nel tratto compreso tra il ponte di via Campone Sala e il ponte di via Canale Bonificazione. L’intervento, finanziato con 800mila euro nell’ambito dell’ordinanza 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, si concluderà a gennaio 2026.

“Partiamo con un intervento molto importante per questa comunità - ha spiegato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini- atteso da tempo e fondamentale per la messa in sicurezza in caso di forti precipitazioni. E’ la conferma che da parte nostra, ci sono la volontà e l’impegno a realizzare, nel minor tempo possibile, le opere necessarie, in un confronto continuo con le istituzioni, affinché le persone possano ritrovare la dovuta serenità e la consapevolezza che non sono sole”.

“La Regione - ha dichiarato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli- sta portando avanti, nella frazione di Sala, un importante intervento per la riduzione del rischio idraulico con la costruzione di un muretto sul torrente Pisciatello e l’innalzamento degli argini. Sono lavori strategici che si inseriscono nelle opere di tutela del territorio, necessari ad affrontare questi tempi di cambiamenti climatici”.

I lavori, a cura dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, si sviluppano a valle di via Campone Sala fino alla SS16 “Adriatica”.

Consistono principalmente nella realizzazione di un nuovo tratto di muro in calcestruzzo armato in sinistra idraulica e nella messa in quota dell’argine destro, in modo da garantire un maggiore livello di sicurezza in caso di esondazioni del torrente. Completano l’intervento il risezionamento dell’alveo e la riprofilatura delle scarpate, delle golene e il relativo abbassamento per ripristinare la funzionalità idraulica e aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua.