Cesenatico, un apparecchio contro la violenza alle donne messo a disposizione gratis

Un dispositivo antiviolenza, grande quanto lo stick di un rossetto che appeso a una borsetta è in grado di dissuadere, impaurire e mettere in fuga un aggressore. Si tratta di un microprocessore: per metterlo in azione non serve far altro che sfilare una linguetta. Un gesto semplice e immediato affinché l’apparecchio si metta a trillare all’impazzata, con un rumore acuto, assordante e protratto. L’idea realizzata è di Franco Missoli rispolverando un suo vecchio studio sul quale aveva lavorato a Milano negli anni Settanta quando si trattava di proteggere le persone a rischio attentati di matrice terroristica. Missoli, fisico, medico ex ricercatore del Cnr, da tempo trasferitosi a Cesenatico con la moglie di origine romagnola, continua ancora la sua attività come ricercatore della Fondazione Isal Ricerca sul dolore. Lo spunto per aggiornare questo apparecchio gli è venuto considerando il ripetersi di drammi dove le donne sono oggetto di agguati, aggressioni, violenze, ma anche estorsioni, rapine e scippi in questi ultimi casi commessi anche a spese di persone fragili e anziane.

«Si tratta di uno scatolino più piccolo di una pacchetto di caramelle, contenente al suo interno un microprocessore che va applicato all’esterno di una borsetta qualsiasi, oppure anche a un abito o a una giacca. È fornito di una linguetta rossa, il colore del fiocchetto l’ha voluto così mia moglie. Una volta strappato dal suo alloggiamento, quando una donna si sente insidiata o assalita, l’apparecchio innesca un suono assordante e sgradevole che oltre al rumore acustico ha funzione di inibire l’aggressività del malintenzionato. Talmente protratto che dura fino a esaurimento pile».

Aggiunge: «Questo tipo di suono intenso e penetrante, dagli effetti anche psichici, era stato studiato nella seconda metà degli anni Settanta a Milano, allo scopo di inibire gli attentatori durante il periodo del terrorismo e a protezione di obiettivi sensibili e soggetti a rischio».

Il pensiero è alle donne: «Si sono spese tante parole su quanto di tragico è capitato a Giulia Cecchettin, poi ci sono le altre donne che ogni giorno cadono vittima di questa insensata violenza. Io ho due nipoti di 16 e 26 anni, il mio pensiero è stato di mettere a loro disposizione questo strumento nel caso si dovessero trovare in pericolo».

Ed è disposto a regalarlo: «Lo metto a disposizione delle donne. Lo regalerò a quelle che me lo richiedono. Ho deciso di fare qualcosa attingendo alla mia esperienza tecnico scientifica, in casi e applicazione simili, ovviamente aggiornando il sistema alla tecnologia moderna. Quindi ho realizzato, tramite una ditta, un certo numero di questi apparecchi. Li regalo in cambio di un caffè. Con la facoltà di fare una piccola donazione alla Fondazione Isal ricerca sul dolore di Rimini. La differenza rispetto alla bomboletta di spray urticante è che costa molto meno ed è di facile uso. Non ci può tornare indietro nessuna denuncia in caso di attivazione impropria, non serve nessun permesso sia per il possesso sia per l’uso. La mia applicazione potrebbe tornare utile come oggetto di marketing da parte di imprenditori interessati a produrla, diffondendola con il proprio marchio. Penso ad esempio a un produttore di borse e borsette che volesse incorporare questo apparato nel suo prodotto».