Cesenatico, traffico e rumore per i campi da calcio: chieste soluzioni

Rumori, affollamento nei tornei, via vai continuo dei mezzi diretti al campo sportivo del Bakia e la lotta al proliferare delle zanzare le questioni principalmente sollevate e le lamentele affrontate durante l’assemblea pubblica di martedì sera a Madonnina Santa Teresa, con la partecipazione degli amministratori locali e le richieste degli abitanti.

L’amministrazione comunale con il sindaco Matteo Gozzoli in testa ha rappresentato le novità, costituite dall’acquisizione da parte del Comune di un terreno di 2.800 metri quadri posto alle spalle della scuola primaria “Ada Negri”. Servirà da un lato ad ampliare il parco del Pettirosso e in parte (1.500 mq) da adibire ad area cani, considerato che quella presente è davvero esigua in rapporto alla concentrazione abitativa. Sarà creata una fascia verde di rispetto che in futuro potrebbe far ampliare il cortile della scuola. Altra acquisizione pubblica è un appezzamento di terreno dell’ex Demolizione Sami, da tempo trasferitasi altrove. Qui la proposta fatta è di insediarvi “orti urbani” sull’esempio di quanto fatto in Comuni vicini. Messo in preventivo il completamento della pista ciclopedonale da via Don Minzoni a via Monte Cervino, più la sistemazione dei marciapiedi di via Etna e via Aspromonte.

Una buona parte della serata è stata dedicata alle lamentele per il via vai continuo, il trambusto e l’affollamento di persone e mezzi diretti o che stazionano nella zona del centro sportivo. In special modo - ma non solo - quando si svolgono gare e tornei nella bella stagione, con calciatori e spettatori arrivati da ogni parte d’Italia a fare il tifo. Un problema in special modo sentito, e già più volte sollevato, dai residenti delle vie Fratelli Rosselli, Conti, Gobetti dalle quali, da via Gramsci, si raggiunge il centro sportivo. Questione per la quale d’altronde non è facile ovviare. Sindaco, assessore Mauro Gasperini e tecnici, con il Comitato di zona in collaborazione con la società di calcio, si sono fatti interpreti di alcune azioni per rimediare ai disagi derivanti da traffico e soste. La cartellonistica stradale sarà chiamata a dirottare la sosta di auto e mezzi nel parcheggio attiguo al palazzetto di via Don Minzoni, oggi scarsamente utilizzato, con la sistemazione di uno stradello già presente ma da illuminare per condurre squadre e spettatori ai campi di calcio. Per quanto riguarda le strade, l’idea è di intervenire sull’area verde munendola di staccionate.

Altro tema caldo, vista anche allerta Dengue e l’arrivo del caldo, sono le disinfestazioni anticipate anti-zanzare. Gli abitanti si dicono preoccupati per il proliferare. Sull’argomento l’assessora all’Ambiente Lorena Fantozzi ha spiegato chee la disinfestazione con uso di adulticidi, attraverso prodotto nebulizzato per via aerea, contiene veleni dannosi per la salute, non più consenti, peraltro con effetti limitati a 24/48 ore. Sull’insetto adulto e non sulle larve, che continuerebbero a moltiplicarsi. Di qui l’impegno d’intesa con il Comitato di zona per trattamenti più capillari nella aree pubbliche, facili alla sviluppo e alla propagazione dell’insetto, ma anche l’invito di porre attenzione ai ristagni d’acqua di vasi, balconi e giardini, in aree private e intervenendo con metodicità con larvicida.