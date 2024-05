Cesenatico, Tour de France: assemblea per la viabilità lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno alle 20.30 al Parco Manzoni assemblea pubblica in vista del Tour de France.

Domenica 30 giugno si avvicina, portando con sé la storica tappa del Tour de France “Cesenatico-Bologna”. Il Comune di Cesenatico sta curando ogni dettaglio per assicurare una giornata di festa memorabile, effettuando dei sopralluoghi in città.

Lunedì 3 giugno alle ore 20:30, presso il Parco Manzoni, si terrà un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini. Durante l’incontro saranno illustrati il piano viabilità, le modifiche e le chiusure stradali, oltre a tutte le informazioni di logistica relative all’arrivo della carovana gialla a Cesenatico.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

“La tappa del Tour de France sarà una festa e per garantire che tutto funzioni alla perfezione stiamo lavorando intensamente da mesi. Invito tutti a partecipare all’assemblea di lunedì per capire quale sarà il piano di viabilità, per fare domande e confrontarsi”. In seguito il sindaco Matteo Gozzoli ha dichiarato che verrà lanciata una campagna di comunicazione mirata per minimizzare i disagi e coinvolgere tutti i cittadini nell'evento.