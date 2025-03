Cesenatico, torna la campagna “Un uovo per Anita” per l’acquisto di una nuova auto speciale

Torna la Pasqua e torna la campagna “Un uovo per Anita” per dare un aiuto concreto a una ragazza di Cesenatico affetta fin dalla nascita dalla sindrome di Pitt-Hopkins. L’energia della mamma Erika Galassi è ancora una volta il motore della campagna benefica, con le uova di cioccolato in vendita a 10 euro per sostenere Anita e comprare un nuovo mezzo per il suo trasporto. “L’auto di Anita si sta fermando.. aiutaci a cambiarla per non rimanere a piedi”: questo lo slogan del comitato “AnitiAmo”. Per informazioni sull’acquisto delle uova si può contattare mamma Erika (messaggio WhatsApp) al numero 349 5402204.