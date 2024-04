Cesenatico, tasso alcolemico troppo alto: patente ritirata a un 23enne

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero per “guida in stato di ebbrezza” un 23enne controllato in via Saffi. Sottoposto ad accertamento etilometrico è stato riscontrato positivo con un tasso alcolemico di 1,23. Per lui patente di guida ritirata.

È stato inoltre denunciato a piede libero per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” un 27enne in Italia senza fissa dimora, il quale, controllato da militari in piazza Ugo Bassi, è risultato irregolare e pertanto, è stato munito di biglietto d’invito a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della questura al fine di regolarizzare la propria posizione.