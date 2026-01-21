Cesenatico, spiagge amiche dell’Alzheimer: firmato il protocollo d’intesa

Nella prospettiva di contribuire alla costruzione di comunità consapevoli e accoglienti per le persone con Alzheimer e demenza, oggi, 21 gennaio, con la firma del Protocollo d’Intesa, si è concluso il primo step di un percorso di collaborazione avviato dalla Fondazione Maratona Alzheimer con la Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico che riunisce 128 stabilimenti del territorio e impiega oltre 50 bagnini di salvataggio qualificati. Obiettivo della collaborazione è la creazione di una rete di stabilimenti balneari riconoscibili dal logo dedicato dove, attraverso il personale formato, la segnaletica inclusiva e tutti gli strumenti utili a favorire orientamento e sicurezza, si potrà garantire un’accoglienza consapevole e adeguata alle persone con Alzheimer e ai loro caregivers. Da diversi anni la Fondazione Maratona Alzheimer organizza infatti a Cesenatico, in collaborazione con le associazioni Alzheimer dell’Emilia-Romagna, le vacanze inclusive per persone con demenza. Si tratta di un’esperienza di innovazione sociale che è stata valorizzata all’interno del progetto europeo Interreg Italia - Croazia Adrinclusive. L’accordo con la Cooperativa renderà migliore e più idonea l’accoglienza dell’edizione 2026 della vacanza “Una settimana che non si dimentica” che la Fondazione Maratona Alzheimer sta già predispondendo per il prossimo mese di settembre (dal 31 agosto al 6 settembre). Sono più di 300 le persone con Alzheimer e demenza e caregiver ospitati in Romagna dal 2018 ad oggi e nel 2025, grazie al progetto europeo Adrinclusive, sono state più di 70 le persone che hanno trascorso una settimana di vacanza a Cesenatico. Sono intervenuti: Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, Emanuela Pedulli, assessora al Welfare, Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer e Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico.

Inoltre, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori del Giardino Terapeutico Alzheimer che sorgerà all’interno dei Giardini Pubblici, a Cesena. Il termine dei lavori è previsto in Primavera. Fortemente voluto e realizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer, su impulso di Confartigianato per il Sociale Cesena (A.N.A.P), in collaborazione con il Comune di Cesena, lo studio Mati di Pistoia, il Credito Cooperativo Romagnolo (Bcc), l’azienda NERI, il Giardino custodirà al proprio interno un percorso guidato e sicuro, capace di offrire stimolazioni sensoriali ed emozionali anche grazie alla varietà delle piante che si incontreranno lungo il sentiero. Panchine per una sosta e una fontana a ciclo continuo renderanno lo spazio ideale per una piccola pausa in un contesto sereno che suscita sensazioni di calma e tranquillità, condizioni fondamentali per le persone con Alzheimer e per i loro caregivers. Circa 15mila sono le persone, in Emilia Romagna, con demenza o Alzheimer.

Il Giardino Terapeutico, oltre un logo pensato per chi affronta la progressiva perdita di memoria e delle capacità cognitive, rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione di comunità amiche delle persone con demenza, una comunità cioè in grado di accogliere e che, attraverso esperienze condivise, diventa competente. Solo la conoscenza sarà infatti in grado di superare lo stigma che spesso circonda le persone che vivono questa condizione di fragilità. La Fondazione Maratona Alzheimer ha da sempre assunto questi obiettivi come un compito fondamentale e, in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, le realtà produttive del territorio, i servizi sociali e le associazioni del terzo settore, si impegna a realizzare iniziative in contesti comunitari, adatti a favorire la partecipazione e le relazioni. Il 15 aprile 2024, infatti, è stato siglato il protocollo di intesa programmatico per la fruizione, la valorizzazione e la cura del “Giardino Terapeutico Alzheimer della città di Cesena” e tra i firmatari, oltre al Comune di Cesena e l’Ausl della Romagna, ci sono anche l’ASP Cesena - Valle Savio, la Fondazione Don Baronio e le associazioni Alzheimer del territorio con le quali è stato attivato un tavolo di coordinamento permanente. Al fine di costruire attorno al Giardino una comunità accogliente della persona con demenza e sensibilizzare i cittadini, il progetto del Giardino è stato presentato, già dallo scorso anno, nelle scuole d’infanzia e nelle primarie di Cesena. Il percorso pensato per i giovanissimi allievi include anche attività da svolgere nel Giardino stesso.

Tutti potranno contribuire alla realizzazione del Giardino Terapeutico: con una donazione si potrà regalare una pianta, un’erba aromatica, una rosa o un lentisco al nuovo Giardino Alzheimer. A questo link (https://alzheimer.donareonline.it/giardino-alzheimer-dona-una-pianta/~mia-donazione) le modalità e le informazioni per la raccolta fondi.