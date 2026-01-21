Cesenatico, spiagge amiche dell’Alzheimer: firmato il protocollo d’intesa

Nella prospettiva di contribuire alla costruzione di comunità consapevoli e accoglienti per le persone con Alzheimer e demenza, oggi, 21 gennaio, con la firma del Protocollo d’Intesa, si è concluso il primo step di un percorso di collaborazione avviato dalla Fondazione Maratona Alzheimer con la Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico che riunisce 128 stabilimenti del territorio e impiega oltre 50 bagnini di salvataggio qualificati. Obiettivo della collaborazione è la creazione di una rete di stabilimenti balneari riconoscibili dal logo dedicato dove, attraverso il personale formato, la segnaletica inclusiva e tutti gli strumenti utili a favorire orientamento e sicurezza, si potrà garantire un’accoglienza consapevole e adeguata alle persone con Alzheimer e ai loro caregivers. Da diversi anni la Fondazione Maratona Alzheimer organizza infatti a Cesenatico, in collaborazione con le associazioni Alzheimer dell’Emilia-Romagna, le vacanze inclusive per persone con demenza. Si tratta di un’esperienza di innovazione sociale che è stata valorizzata all’interno del progetto europeo Interreg Italia - Croazia Adrinclusive. L’accordo con la Cooperativa renderà migliore e più idonea l’accoglienza dell’edizione 2026 della vacanza “Una settimana che non si dimentica” che la Fondazione Maratona Alzheimer sta già predispondendo per il prossimo mese di settembre (dal 31 agosto al 6 settembre). Sono più di 300 le persone con Alzheimer e demenza e caregiver ospitati in Romagna dal 2018 ad oggi e nel 2025, grazie al progetto europeo Adrinclusive, sono state più di 70 le persone che hanno trascorso una settimana di vacanza a Cesenatico. Sono intervenuti: Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, Emanuela Pedulli, assessora al Welfare, Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer e Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico.