Cesenatico sostiene la campagna di Emergency contro la guerra

Il comune di Cesenatico aderisce alla campagna “R1pud1a” di Emergency che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Sulla facciata del palazzo del Comune di Cesenatico è stato srotolato lo striscione con scritto R1pud1a.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – l’appello Emergency – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva.’”.

«Abbiamo aderito volentieri - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - a questa importante campagna di Emergency in questi tempi in cui purtroppo la guerra è ancora e sempre un tema all’ordine del giorno. Emergency lavora sul campo a livello globale impegnandosi ogni giorno e alo stesso tempo cerca di sensibilizzare le realtà territoriali con “R1pud1a».