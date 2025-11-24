Cesenatico, sorpresi in appartamento con la droga: doppia denuncia

Trovati all’interno di un appartamento con stupefacenti di vario genere, doppia denuncia. Venerdì scorso la Polizia Locale di Cesenatico ha denunciato due persone, un tunisino e un italo-ungherese, al termine di un controllo in un appartamento a Valverde. In una abitazione in via Euclide da qualche tempo erano segnalati dei movimenti sospetti e la visita delle forze dell’ordine ha confermato i sospetti, con i due giovani trovati in possesso di una serie di “pasticche”, hashish e cocaina. Uno dei due ha provato a scappare, ma è stato bloccato dalle forze dell’ordine.