Cesenatico, si chiude l’assemblea dei giovani delle città gemellate

Si conclude oggi l’assemblea dei giovani delle città gemellate di Aubenas, Schwarzenbek, Sierre e Zelzate che si è svolta a Cesenatico da venerdì 15 maggio. Sono arrivati in città 34 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni ai quali si aggiungono una decina di ragazzi della delegazione di Cesenatico. L’appuntamento, dopo l’ultima edizione svolta ad Aubenas nel 2018, è tornato a Cesenatico dopo una lunga pausa dovuta al Covid e all’assemblea plenaria del 2023. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la città, cimentarsi in attività sportive sulla spiaggia e vivere una giornata di divertimento presso il parco di Mirabilandia.

«L’assemblea dei giovani mancava da molto tempo e siamo stati felici di far ripartire questa consuetudine da Cesenatico. La nostra città e la nostra ospitalità sono state un biglietto da visita bellissimo per accogliere i nostri “fratelli” più giovani. Ringrazio tutti i nostri volontari del comitato del gemellaggio e tutti i giovani di Cesenatico», ha detto il sindaco Matteo Gozzoli.