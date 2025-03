Cesenatico, sguardi di sfida tra due gruppi poi le botte: 14enne ricoverato

Banali sguardi, giudicati “di troppo”, ma soprattutto tanta smania di “attaccar briga”. Così un poco più che quattordicenne di Cesenatico è finito all’ospedale, colpito in peno volto ed ad occhi. Gli occhiali da vista che teneva in viso rompendosi gli hanno provocato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, ed è stato anche ricoverato in ospedale.

Protagonisti e vittime del diverbio sfociato in aggressione e violenza gratuita non sono esponenti di “baby gang” ma cesenaticensi “di buona famiglia”, tutti quanti minorenni. Sabato 15 marzo erano circa le 22:30 quando, in zona centrale a Levante nei pressi dei Giardini al mare, all’altezza di via Ferrara , si sono incrociate due comitive di giovanissimi amici. Sfilando per strada, si scrutano, forse anche qualcuno di loro conosce l’altro.

“Cosa avete da guardare” le grida iniziali di sfida. La minaccia è partita e per un nonnulla - stando almeno a quanto denunciato dalla vittima ai carabinieri - è scoppiata l’immotivata l’aggressione. Uno di un gruppo si fa avanti, accende la miccia contro uno dell’altro poi, per tentare di chiarirsi, ne fa le spese un 14enne di Cesenatico, che bersagliato finisce per avere la peggio. «Cosa hai da guardare...» incalza e ripete in segno di sfida lo studente 15enne che frequenta le superiori. Dall’inveire si passa ai fatti, con anche dalle comitive dello studente un amico che scatta a dargli manforte. Si mette in mezzo nello scontro e all’improvviso sferra un pugno in pieno volto al 14enne, che porta gli occhiali da vista. Il coetaneo lo colpisce all’occhio sinistro. Gli occhiali si spaccano è le lenti nel rompersi finiscono per tagliarlo, sopra e sotto le palpebre. Il ragazzino si accascia a terra col volto insanguinato; sangue che cola giù sul viso dall’arcata sopracciliare. I cinque sei amici amici che erano con lui, si impauriscono e telefonano ai genitori del ragazzo; chiamano i carabinieri e l’autoambulanza.

Ai militari viene raccontato l’accaduto nel mentre il ragazzino viene portato all’ospedale: prima al Marconi, poi al pronto soccorso del Bufalini di Cesena dove viene ricoverato nel reparto di Pediatria, per ricevere le cure mediche del caso. Un ricovero durato qualche giorno fino alla dimissione con una prognosi di ulteriori 10 giorni per guarire dalle ferite riportate alla palpebra sinistra superiore e inferiore. Il giovane ferito che compirà i 15 anni la prossima estate, è stato accompagnato dai genitori presso la stazione dei carabinieri a sporgere denuncia per l’accaduto.