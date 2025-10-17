Cesenatico, scuola Media Arfelli: altri 400mila euro per arricchire il progetto

Il 28 ottobre in Consiglio Comunale a Cesenatico arriva una corposa variazione di bilancio e tra le varie voci, c’è un finanziamento da 400.000 euro destinati alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi. Si tratta di fondi che andranno a estendere ulteriormente la superficie di adeguamento sismico e provvederanno alla completa ritinteggiatura esterna. Questa cifra va ad aggiungersi all’investimento da 1.000.000 che arriva dal Pnrr e che sta permettendo all’amministrazione comunale di intervenire su uno degli edifici scolastici chiave del territorio. Ad eseguire i lavori è la ditta Cams di Reggiolo - nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti”di Ravenna aggiudicatario dell’appalto - un’impresa altamente specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. I lavori termineranno a marzo 2026 e l’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025/2026 verrà svolto all’ex scuola Saffi in modo da poter assicurare maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire incolumità ad alunne, alunni, famiglie e a tutto il personale scolastico.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Nella variazione di bilancio che andrà in consiglio c’è una voce da 400.000 molto importante destinata alla scuola Arfelli. I lavori sono già nel vivo ma grazie a questo ulteriore finanziamento riusciamo a intervenire con l’adeguamento sismico su una superficie di edificio più estesa e a prevedere anche la tinteggiatura esterna integrale: la Arfelli diventerà così una scuola non solo più sicura ma anche più bella».