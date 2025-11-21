Cesenatico, scuola e agevolazioni economiche: in arrivo il nuovo regolamento

A Cesenatico è in arrivo il nuovo regolamento per la concessione di agevolazioni economiche per i servizi scolastici con il testo che è stato presentato durante la commissione affari generali di giovedì sera e che ora andrà in approvazione durante il consiglio comunale di giovedì 27 novembre. Il regolamento intende fornire indirizzi sulle agevolazioni di natura economica nei servizi educativi e scolastici a pagamento.

La novità principale del nuovo regolamento riguarda le tempistiche di presentazione dell’attestazione ISEE, il documento che serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari richiedenti. Le famiglie potranno farlo subito, contestualmente alla domanda di iscrizione ai singoli servizi, e non successivamente con apposito bando come prevedeva il regolamento vigente fino al presente anno scolastico.

Le fasce ISEE che possono dare luogo alle agevolazioni economiche sono le seguenti: fino alla soglia pari a € 7.000,00 (soglia minima) 100% di esenzione; da € 7.001,00 a € 8.000,00 70% di esenzione; da € 8.001,00 a € 9.000,00 50% di esenzione; da € 9.001,00 a € 10.000,00 30% di esenzione; oltre € 10.001,00 (soglia massima) 0% - nessuna agevolazione

Possono accedere ad agevolazione economica i bambini e le bambine residenti a Cesenatico iscritti ai servizi educativi o scolastici attivati a pagamento da questo Comune e relativi a nido d’infanzia comunale, scuole statali dell’infanzia di Cesenatico, scuole statali primarie e secondarie di 1° grado di Cesenatico e centri estivi comunali. L’attestazione ISEE presentata sarà valutata ai fini del riconoscimento dell’agevolazione economica e la comunicazione di concessione di agevolazione economica per la propria posizione reddituale avviene contestualmente alla comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione al servizio educativo o scolastico richiesto.