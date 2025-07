Cesenatico, scontro auto moto: paura e traffico in tilt ieri a Cannucceto

Tanta paura e traffico in tilt ieri pomeriggio attorno alle 17.30 sulla via Montaletto poco prima della rotonda dell’abitato di Cannucceto. Un’auto, una Volkswagen grigia, uscendo dal una delle abitazioni che affacciano lungo la via ha colpito una moto, una Monster di grossa cilindrata, facendo finire a terra conducente e passeggera.

Illeso l’uomo, classe 1955, alla guida dell’auto. Sono invece stati trasferiti al Bufalini l’uomo e la donna, entrambi classe 1976 di Cesena, che viaggiavano sulla moto. Lei in un primo momento era rimasta incastrata sotto il peso della moto. Le condizioni di entrambi, per via della dinamica avevano destato grande preoccupazione e sul posto è infatti intervenuto anche l’elisoccorso, ma alla fine entrambi sono stati trasportati con un codice di media gravità al Bufalini e per nessuno dei due si è alla fine reso necessario il ricovero. Sul posto sono intervenuti insieme al personale del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Cesenatico