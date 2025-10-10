Cesenatico, salgono a 4 i casi di Chikungunya

CESENATICO. Con due nuovi casi di Chikungunya diagnosticati, salgono a quattro le persone contagiate a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. I due pazienti hanno 21 e 36 anni e in buone condizioni di salute, fa sapere l’Ausl della Romagna. Anche in questi due casi, dall’indagine epidemiologica condotta, ancora in fase di svolgimento, le persone non risultano rientrate dall’estero, si precisa. Sono intanto in corso gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi e le attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso la diffusione di materiale informativo porta a porta in alcune aree della città. Anche se le temperature si stanno abbassando riducendo la proliferazione delle zanzare, l’Ausl ricorda l’importanza di continuare a mantenere delle buone abitudini per ridurre la loro presenza ed evitare di essere punti. Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi ed è quindi necessario eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua e usare i prodotti larvicidi in tutti i depositi permanenti di acqua (bidoni, pneumatici, sottovasi, arredi da esterno, giochi per bambini). Proteggere la pelle con repellenti cutanei seguendo le dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta e indossare, soprattutto nelle ore serali, indumenti che coprano braccia e gambe e di colore chiaro, evitando creme profumate o profumi. Ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere e condizionatori. È possibile usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte. https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiam ola