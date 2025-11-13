Cesenatico, rilancio di attività e pubblici esercizi: sotto esame tre zone per investire un finanziamento regionale

Il Comune di Cesenatico nei mesi scorsi ha ricevuto un finanziamento regionale da 40.000 euro al fine di redigere uno studio di fattibilità per l’attivazione dei cosiddetti Hub Urbani e Hub di Prossimità ed è partito così il percorso – insieme alle associazioni di categoria – per consegnare il progetto entro marzo 2026. L’amministrazione comunale ha incontrato le associazioni di categoria e i consulenti per entrare nel vivo della fase operativa.

Il progetto

L’amministrazione comunale ha individuato tre zone: la zona del centro storico sull’asta di Levante del Porto canale, la zona del centro storico sull’asta di Ponente del Porto Canale come hub urbani, la zona del viale Carducci invece come Hub di prossimità. Il percorso ha come obiettivo quello di redigere uno studio per rilanciare attività commerciali e pubblici esercizi, in modo da aumentarne l’attrattività, fino all’ottenimento della certificazione degli Hub da parte della Regione.

Il bando regionale ha l’obiettivo di individuare strumenti per la qualificazione e innovazione delle imprese e delle azioni di marketing delle aree commerciali, agendo anche sulla governance, aumentandone l’efficienza, la continuità̀, l’attrattività. L’obiettivo è quello di fare leva sulla capacità delle imprese di fare rete e di evolversi in attività multiservizi, anche attraverso processi di innovazione e ibridazione, collegandosi ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, offerta culturale, attrazione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy).

Così la vice sindaca Lorena Fantozzi: «Stiamo portando avanti questo percorso con tutte le associazioni di categoria del territorio. Le aree individuate sono tre e siamo pronti a ragione su proposte che possano valorizzare Cesenatico dal punto di vista delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, con tutto quello che il comparto pubblico può fare. Entro marzo 2026 siamo chiamati a presentare il progetto».