Cesenatico, riecco l’acqua nel canale Tagliata

Dopo l’inaugurazione dei due accessi al mare di via Colombo avvenuta sabato scorso a Cesenatico, continuano i lavori per le ultime operazioni da effettuare sul Canale Tagliata. Nei giorni scorsi sono state rimosse le palancole e il canale si è “riempito” d’acqua del mare, un ritorno al suo assetto originale con attorno però un deciso cambio di colpo d’occhio. Entrambe le sponde sono terminate nella parte strutturale composta esteticamente da pietre a vista, manca adesso l’ultimazione della copertura della sponda lato Cesenatico, e il tutto verrà completato nel corso della prossima settimana. Durante la prossima settimana verrà inoltre realizzato il camminamento in novowood, in legno composito.

A svolgere i lavori è una RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il quadro economico totale è di oltre 5.2 milioni di euro e il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. Nel 2022 in quella zona sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Gli operai - coordinati dalla direzione lavori e dai tecnici comunali - stanno lavorando senza sosta per completare i lavori sul Canale Tagliata a Zadina. Dopo la rimozione delle palancole il canale è tornato a riempirsi d’acqua e si inizia a intravedere un bellissimo colpo d’occhio, con le sponde in gran parte ultimate. Tutta la zona verrà anche illuminata e devo dire che stiamo per assistere davvero a una piccola rivoluzione per uno scorcio di Cesenatico così frequentato».