Cesenatico, riapre la scuola elementare di Sala

Da questa mattina gli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico sono rientrati all’interno di Villa Romagnoli, lo storico edificio che ospita la scuola elementare di Sala. A dargli il benvenuto il sindaco Matteo Gozzoli e il dirigente scolastico Saverio Galizzi che hanno preso parte a questa nuova e speciale inaugurazione. Sono terminati lo scorso dicembre i lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico. A queste si sono aggiunti il rifacimento degli impianti e dei sistemi di illuminazione e le tinteggiature. Nell’area esterna sono state piantate oltre 25 nuove alberature per rendere il giardino della scuola ancora più bello.

L’intervento

I lavori sono stati eseguiti da parte della ditta AGB Costruzioni per conto di COIR, Consorzio Imprese Romagnole di Cesena. Le operazioni, cominciate nel marzo scorso si sono concluse nei tempi previsti e hanno permesso a Cesenatico Servizi - sfruttando la pausa natalizia delle lezione - di completare il trasloco di tutte le attrezzature e tutti gli arredi dai moduli prefabbricati all’edificio. L’investimento totale è stato di € 1.500.000,00: € 1.000.000,00 destinati al miglioramento sismico e consolidamento strutturale, mentre € 500.000,00 sono stati stanziati per i moduli temporanei che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile e ora verranno trasferiti nel cortile della scuola media Arfelli in via Sozzi. Della cifra totale, € 600.000,00 arrivano da un finanziamento legato al PNRR, mentre la restante parte è tutta finanziata con risorse comunali.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo molto felici di questa inaugurazione speciale, una riapertura dopo una pausa che ci ha permesso di rendere l’edificio ancora più sicuro, funzionale e anche apprezzabile dal punto di vista estetico. Ci tengo a ringraziare gli alunni, le famiglie, e tutto il personale scolastico che ci ha sempre fornito grande collaborazione», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.