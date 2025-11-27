Cesenatico, rette dei nidi più leggere: ecco le agevolazioni

La giunta di Cesenatico ha approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dalla regione Emilia-Romagna. “Misura per favorire l’accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni”: in base alla ripartizione regionale, per i bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati, sono stati riconosciuti 96.228 euro che il comune di Cesenatico erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi 0-3 del territorio comunale.

Come accaduto nelle scorse annualità, a beneficiare del contributo che andrà a ridurre le rette dei nidi potranno essere le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26.000 euro a beneficiare del contributo nell’anno educativo 2025/2026 saranno 69 bambini.

La delibera di giunta stabilisce tre fasce di reddito per la modulazione del contributo: le famiglie con Isee compreso tra 0 e 10.000 euro sono inserite in Fascia 1; le famiglie con Isee compreso tra 10.001 euro e 18.000 euro sono inserite in fascia 2; le famiglie con Isee compreso tra 18.001 euro e 26.000 euro sono inserite in fascia 3. All’interno di questi scaglioni, l’amministrazione comunale ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti a servizi a tempo pieno e quelli iscritti a servizi part-time.

«Questo progetto regionale è arrivato alla quarta edizione e a partire da questo anno educativo può contare sul sostegno del Fondo Sociale Europeo – Programma Fse+ 2021/2027 - Priorità Inclusione Sociale. I fondi permetteranno a 69 famiglie di ottenere una consistente riduzione delle rette per la frequenza nei nidi pubblici o privati convenzionati che, in combinazione con il bonus asilo nido Inps può avere come risultato l’azzeramento delle rette stesse. Migliorare e agevolare l’accesso ai servizi educativi è uno degli obiettivi più importanti per la nostra amministrazione», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Come Amministrazione abbiamo scelto ancora una volta, seguendo le linee guida ed opportunità colte dalla Regione, di dividere il contributo in tre fasce con anche la distinzione tra bambini che frequentano il tempo pieno e bambini che frequentano il part-time. In questo modo cerchiamo di agevolare i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, aiutando in modo concreto il territorio», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.