Cesenatico. Raffiche a 70 orari: abbattuto un albero, danni alle auto e agli stand della fiera

“Questa mattina il vento ha superato la velocità di 70km/h e stiamo monitorando il territorio per verificare eventuali danni. Al momento abbiamo registrato la caduta di un albero nella zona di Ponente, uno nella zona centro che ha danneggiato un’auto e alcune tegole che sono cadute in via Mazzini dove sono già intervenuti i Vigili del Fuoco in sinergia con la Polizia Locale”, lo comunica il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Che aggiunge: “Abbiano registrato anche qualche danno agli stand della fiera ma secondo le previsioni il meteo dovrebbe migliorare in queste ore”.